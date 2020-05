Confinement: Morvan et Miossec, un duo improbable pour une régate virtuelle

AFP Video • 08/05/2020 à 23:51

"On s'y croit un peu quand même" : le navigateur Gildas Morvan et le chanteur Miossec participent ensemble depuis leur lieu de confinement breton à la Transat AG2R La Mondiale, entre Concarneau et Saint-Barthélémy, via le jeu Virtual Regatta qui leur permet de "s'évader malgré tout".