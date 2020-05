Confinement : le foot pro sur le banc de touche

France 24 • 05/05/2020 à 11:03

En Europe, le football professionnel n'est pas épargné par la pandémie du Covid-19 et le confinement imposé dans de nombreux pays. Les sommes en jeu sont colossales et le manque à gagner met de nombreux clubs en danger. Si la France a mis fin à la saison de Ligue 1, les Allemands et les Autrichiens ont déjà repris l'entraînement. Mais comment jouer au football en temps de pandémie? Les supporters vont-ils pouvoir retrouver leurs idoles prochainement? Reportage de Clovis Casali.