AFP Video • 26/02/2021 à 15:08

"Hier, la mairie de Paris exigeait un reconfinement strict de la capitale et aujourd'hui, il me semble qu'il n'en est plus question": le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, en déplacement à Lyon, dit avoir "le plus grand mal à commenter" la position de la mairie de Paris, tant elle a évolué en quelques heures.