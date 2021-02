Condamnation de Georges Tron pour viol: le "soulagement" des avocats de la victime

AFP Video • 18/02/2021 à 15:42

La cour d'assises de Paris a condamné en appel l'ex-secrétaire d'Etat Georges Tron à cinq ans de prison, dont trois ferme, pour viol et agressions sexuelles en réunion sur une collaboratrice de sa mairie et l'a placé en détention. "C'est un message de soulagement pour ma cliente et un message d'espoir pour d'autres femmes qui sont dans cette situation", se félicite Me Ollivier, avocat de Virginie Ettel, ancienne employée de la mairie de Draveil (Essonne). Georges Tron, maire de Draveil, a en revanche été acquitté de faits similaires sur l'autre plaignante, Eva Loubrieu.