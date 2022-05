information fournie par AFP Video • 09/05/2022 à 21:10

François Fillon a été condamné lundi en appel à quatre ans de prison dont un an ferme, 375.000 euros d'amende et 10 ans d'inégibilité. Pour l'association anti-corruption Transparency France, il est "essentiel que les personnes qui sont condamnées pour les délits d'atteinte à la probité ne puissent plus se représenter devant les électeurs."