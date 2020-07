Comptes publics: passation de pouvoir entre Gérald Darmanin et Olivier Dussopt

AFP Video • 07/07/2020 à 10:24

Olivier Dussopt, ancien secrétaire d'État à la Fonction publique succède à Gérald Darmanin en tant que ministre délégué chargé des Comptes publics. Les deux hommes arrivent à Bercy pour la passation de pouvoir accompagnés du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance Bruno Le Maire, de la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher et du nouveau ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, Alain Griset.