information fournie par AFP Video • 24/10/2022 à 12:57

L'animateur Jean-Marc Morandini arrive à l'audience où il comparaît pour avoir sollicité les faveurs sexuelles de deux adolescents, par SMS pour l'un et via un casting pour le second. Passibles de cinq ans d'emprisonnement, ces faits allégués de "corruption de mineurs" remontent à 2009 et 2013. IMAGES