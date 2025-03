information fournie par AFP Video • 22/03/2025 à 18:16

Des crocodiles du Siam refont surface dans les eaux d'une région reculée du Cambodge grâce à la mobilisation d'une ONG de protection de l'environnement, qui lutte pour le sauvetage du reptile en danger critique d'extinction. Il y a plus de 25 ans, les experts craignaient que le crocodile du Siam, menacé par la chasse, l'activité humaine et la dégradation de son habitat, disparaisse d'Asie du Sud-Est à l'état sauvage, en dehors de zoos et des fermes à reptiles qui ont contribué à son déclin.