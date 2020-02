Comment combiner gestion active diversifiée et investissement d'impact ?

Partenaire • 04/02/2020 à 10:18

Dans un portefeuille diversifié géré avec une approche socialement responsable, relever les défis environnementaux et sociétaux de demain passe par le financement de projets d'impacts mesurables bons pour la planète et bons pour les populations. Serge Pizem, Directeur de la gestion Multi-Actifs chez AXA IM, nous livre sa vision et ses perspectives pour 2020.