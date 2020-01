France 24 • 23/01/2020 à 23:01

75 après la libération du camp d'extermination d'Auschwitz, beaucoup d'internautes appelent à ne pas oublier l'horreur des camps et le génocide de six millions de juifs et des victimes de la barbarie nazie pendant la Seconde Guerre Mondiale. Les derniers rescapés des camps continuent de témoigner pour transmettre aux jeunes générations et lutter contre l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination.