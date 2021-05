Colombie: heurts entre la police et les manifestants à Cali, Duque déploie l'armée

AFP Video • 29/05/2021 à 17:57

Des policiers et des manifestants s'affrontent lors d'une manifestations antigouvernementales dans la ville de Cali, en Colombie. La colère sociale qui gronde depuis un mois en Colombie ne faiblit pas et persiste à défier dans les rues, coronavirus et répression policière. Le président Ivan Duque a ordonné vendredi le déploiement de l'armée dans les rues de Cali, épicentre de manifestations qui ont encore fait trois morts dans la journée.