information fournie par AFP Video • 21/07/2021 à 10:32

IMAGES Des policiers et des manifestants s'affrontent dans le sud de Bogota, où les Colombiens sont à nouveau descendus dans la rue mardi pour protester contre le gouvernement du président Ivan Duque et réclamer au Parlement, qui ouvre une nouvelle session, des réformes pour plus de justice sociale et contre la répression policière.