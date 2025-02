information fournie par AFP Video • 07/02/2025 à 16:01

"On est satisfaits (...) même si la peine ne sera jamais suffisante", déclare Me Vanessa Brandone, l'avocate de plusieurs familles de victimes de la collision à Millas (Pyrénées-Orientales) d'un car scolaire qui avait tué six collégiens. La conductrice du car les transportant a été condamnée à une peine alourdie en appel, avec deux ans de prison ferme sous bracelet électronique. SONORE