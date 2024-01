information fournie par AFP Video • 24/01/2024 à 10:23

Des dizaines de tracteurs et de voitures roulent sur les voies de l'autoroute A7 dans le sens Marseille-Lyon. L'autoroute est fermée à partir du péage d'Avignon et les automobilistes et poids-lourds forcés de sortir, créant un engorgement. IMAGES