Lors du compte rendu du Conseil des ministres, la ministre de la Culture Catherine Pégard affirme que "personne n'a le droit de trier parmi les journalistes", au lendemain de l'opposition de la secrétaire générale de la CGT à la présence de la chaîne CNews à un point presse.
CNews : "Personne n'a le droit de trier parmi les journalistes" (gouvernement)
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