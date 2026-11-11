 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Climat : pour la militante Greta Thunberg, les COP sont "des cirques à greenwashing"

information fournie par AFP Video 11/11/2026 à 10:05

Les conférences annuelles des Nations unies sur le climat "sont devenues des cirques à greenwashing", a estimé mardi la militante écologiste suédoise Greta Thunberg à son arrivée à la COP31 à Antalya en Turquie.

COP31
Greta Thunberg
Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

CNews : "Personne n'a le droit de trier parmi les journalistes" (gouvernement)

information fournie par AFP Video 10 nov.
4
2

Tokyo : des chèvres désherbeuses stars d'internet

information fournie par AFP Video 10 nov.
3

Humanitaire et garanties de sécurité au coeur des pourparlers Ukraine-Russie

information fournie par AFP Video 10 nov.
4

Le chef du Pentagone critique la procédure de destitution lancée contre lui

information fournie par AFP Video 10 nov.
5

Nouvelle journée de mobilisation dans l'éducation, marquée par l'agression d'une élue

information fournie par AFP 10 nov.
22
6

En commission, les députés refusent l'organisation d'un débat sur la pétition contre CNews

information fournie par AFP 10 nov.
12
7

Au Sénégal, un nouveau drame de la migration

information fournie par AFP Video 10 nov.
1
8

Laurent Guillot (Emeis) : "Les entreprises ne peuvent pas être les vaches à lait de la société française"

information fournie par Ecorama 10 nov.
6
1

Vidéo Point marchés – Les 4 thématiques clés pour novembre

information fournie par Amundi 04 nov.
2

Top 5 IA du 04/11/2026

information fournie par Libertify 05 nov.
3

Nouveau plafond du Livret A à 30.000 euros : ce que ça change pour votre argent !

information fournie par Ecorama 04 nov.
5
4

Alain Minc : "Quand vous sortez de France aujourd'hui, vous avez honte"

information fournie par Ecorama 04 nov.
8
5

Victoire écrasante pour les démocrates au Congrès américain

information fournie par AFP Video 04 nov.
6

Hong Kong : le militant pro-démocratie Joshua Wong condamné à 10 ans de prison supplémentaires

information fournie par AFP 05 nov.
7
7

Bloqué par des manifestants hostiles, Glucksmann quitte la manifestation sans avoir pu défiler

information fournie par AFP 05 nov.
2
8

Images de l'A320 Dublin-Rome dérouté vers Évreux en raison d'une alerte à la bombe

information fournie par AFP Video 05 nov.
1

Cash Confidences : faut-il repenser le modèle économique pour sauver la planète ?

information fournie par Boursorama 14 oct.
2

Présidentielle: LFI promet 106 milliards de recettes supplémentaires pour 2027 et se dit "raisonnable"

information fournie par AFP 14 oct.
25
3

Hausse des taux d’intérêt : voici les actions les plus en danger !

information fournie par Ecorama 13 oct.
4

Bourso Prudent, Équilibré et Dynamique : le point sur le troisième trimestre 2026

information fournie par Boursorama 14 oct.
1
5

Budget 2027: LFI prévoit 25 milliards d'euros pour réduire la dette (Mélenchon)

information fournie par AFP Video 14 oct.
5
6

Voici pourquoi le décrochage de l’économie française se confirme

information fournie par Ecorama 14 oct.
4
7

La France est-elle désormais la première menace pour l’euro ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
3
8

Trade ou Pas Trade : valeurs de l'IA, Eurostoxx, S&P500, Wolters Kluwer, Engie, Schneider, Vusion

information fournie par SG Bourse 14 oct.

1 commentaire

  • 11:29

    Pour une fois, je suis presque d'accord avec elle.

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank