Les conférences annuelles des Nations unies sur le climat "sont devenues des cirques à greenwashing", a estimé mardi la militante écologiste suédoise Greta Thunberg à son arrivée à la COP31 à Antalya en Turquie.
Climat : pour la militante Greta Thunberg, les COP sont "des cirques à greenwashing"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro