La COP31, la plus longue conférence de l'ONU sur le climat de l'histoire, s'est terminée sur un échec dimanche à Antalya en Turquie, après le rejet par l'Union européenne et d'autres pays d'un projet de décision finale omettant les énergies fossiles.
Climat : la COP31 échoue devant la division des pays sur les énergies fossiles
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