Climat : "C'est dur d'être adulte en ce moment"

France 24 • 19/12/2019 à 12:56

Marie Desplechin l'une des auteures pour enfants préférées des Français. Son dernier livre "Ne change jamais !" est un manifeste à destination des citoyens en herbe. Ceux qui seront demain confrontés à la réalité du changement climatique. Et si, pour tenter de sauvegarder ce qui peut encore l'être on les encourageait à garder leur âme d'enfant? Comment nous, les adultes, leurs parents, pouvons-nous les préparer à ce qui les attend, sans les angoisser mais sans leur mentir non plus ? Entretien pour Paris Direct.