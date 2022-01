Claude Le Roy, ex-sélectionneur : "Le président de la Fifa est le Scapin de l’Afrique"

information fournie par France 24 • 19/01/2022 à 14:43

Alors que se déroule actuellement la Coupe d'Afrique des nations (CAN), Claude Le Roy a accordé un entretien à France 24. En quarante ans, il a dirigé six sélections africaines et disputé neuf phases finales de Coupe d'Afrique des Nations, remportant celle de 1988 avec le Cameroun. Un parcours qu'il raconte dans le livre "Le Sorcier blond". Il fustige le président de la Fifa, Gianni Infantino, qui, selon lui, a "tout fait pour que la CAN ne se fasse pas sur le continent africain".