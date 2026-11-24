Les images circulent beaucoup sur les réseaux sociaux ces derniers jours et créent la polémique : on y voit des Israéliens condamner des puits en Cisjordanie occupée avec du béton. Ces images sont réelles mais datent de 2023. En revanche, la spoliation de l'eau pour les Palestiniens est un phénomène documenté par des ONG, des instituts de recherche et des médias sur place. Info Intox avec Jules BOITEAU.
Cisjordanie occupée : l'accès à l'eau bloqué pour des Palestiniens ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro