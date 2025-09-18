Des ambulances et des forces de sécurité sont présentes dans la zone du poste-frontière d'Allenby, entre la Cisjordanie occupée par Israël et la Jordanie, où un homme armé a tué jeudi deux personnes. IMAGES
Cisjordanie: la police déployée à un poste-frontière avec la Jordanie après une attaque
