L'accélération de la colonisation en Cisjordanie "constitue une menace existentielle pour un État de Palestine", affirme le président français Emmanuel Macron à Paris d'une conférence de ministres des Affaires étrangères européens et arabes sur l'avenir de Gaza, alors que le Hamas et Israël ont accepté un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages.
Cisjordanie: l'accélération de la colonisation est une menace existentielle (Macron)
