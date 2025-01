information fournie par AFP Video • 03/01/2025 à 15:32

Images de la maison centrale d'Arles (Bouches-du-Rhône) alors qu'un détenu connu pour des "troubles psychiatriques importants" et muni d'un pic artisanal retient cinq personnes en otage dans l'unité sanitaire de la prison depuis 11h10 vendredi, quatre personnels infirmiers et un surveillant, selon des sources policières et pénitentiaires. IMAGES