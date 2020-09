France 24 • 02/09/2020 à 17:50

Dans ce numéro 100% cinéma, Thomas Baurez et Vincent Roux reviennent sur la rentrée des festivals : Angoulême, Venise, Deauville... Tous les rendez-vous de la rentrée ont bel et bien lieu, mais sans les stars américaines. Au sommaire également : le gros succès au box-office de "Tenet", de Christopher Nolan, la comédie française de la semaine, "Énorme" de Sophie Letourneur, et un drame sur l'adoption au Chili, "Ema", de Pablo Larrain.