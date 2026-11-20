La Birmanie a commis un génocide à l'encontre de sa minorité rohingya, a annoncé jeudi la Cour internationale de justice dans une décision historique, ordonnant que les réfugiés puissent regagner leur foyer en toute sécurité et prévoyant le versement d'indemnisations.
CIJ : la Birmanie reconnue coupable de génocide contre les Rohingyas
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