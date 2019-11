Chute du mur de Berlin : 30 ans après, l'Europe toujours coupée en deux ?

France 24 • 08/11/2019 à 15:55

Cette semaine, "Ici l'Europe" revient sur la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, un événement qui a radicalement changé la face de l'Europe. Trente ans après, le continent est-il toujours divisé par un mur invisible ? Une fracture qui séparerait Est et Ouest sur l'État de droit et les valeurs ? Réponse avec des élus européens de premier plan.

Présentation : Caroline de Camaret.

Production : Isabelle Roméro, Perrine Desplats et Céline Schmitt