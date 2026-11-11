Cela fait 500 jours que Christophe Gleizes est privé de liberté. Le journaliste français est emprisonné pour apologie du terrorisme. Pour son comité de soutien, le jeune homme est l’otage d’une crise diplomatique entre Paris et Alger. Ce mercredi, l’ONG Reporters sans frontières et la mairie de Paris organisent un match pour ne pas oublier Christophe. Ses parents sont les invités du Rendez-vous Afrique.
Christophe Gleizes : "500 jours de trop !"
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