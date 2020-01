Chine : La croissance économique au plus bas pour la première fois en 30 ans

France 24 • 17/01/2020 à 18:06

Depuis l'accord commercial signé entre les Etats-Unis et la Chine ce mercredi 15 janvier, cette dernière a publié des chiffres faisant état de sa croissance économique. Au plus bas depuis 30 ans, la stagnation de la croissance économique chinoise est principalement due au vieillissement de la population et donc à un taux de natalité plus faible que jamais.