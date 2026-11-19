Les présidents chinois, américain et russe se sont mis d'accord à l'issue de leur sommet inédit jeudi sur une "déclaration de paix" dans laquelle ils s'engagent en faveur de la "stabilité stratégique" et à augmenter les approvisionnements en produits pétroliers.
Chine, Etats-Unis et Russie adoptent une "déclaration de paix" après un sommet inédit
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