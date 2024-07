information fournie par AFP Video • 30/07/2024 à 12:10

Images de véhicules et de piétons circulant sur des routes inondées alors que des pluies diluviennes s'abattent sur la capitale chinoise, Pékin. Le Centre météorologique national a mis en alerte orange pour des tempêtes de pluie la ville et d'autres régions du pays. Quatre personnes sont mortes et trois sont portées disparues dans la province chinoise du Hunan. IMAGES