information fournie par AFP Video • 17/09/2024 à 08:18

Huachipato, la plus grande aciérie du Chili, ferme définitivement après 74 ans d'activité, laissant des milliers de personnes sur le carreau. Sa fermeture impacte directement 2.700 emplois, y compris ceux en sous-traitance, et affecte environ 20.000 emplois indirects. Elle signe aussi la fin de la production d'acier non recyclé dans le pays.