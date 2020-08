"Chérie, j'ai rétréci le menu": les mini-faux plats vietnamiens, tout un art!

AFP Video • 19/08/2020 à 16:32

Regard concentré, l'artiste vietnamienne Nguyen Thi Ha An laisse tomber d'un geste précis un piment rouge sur un bol de nouilles pho de la taille d'une pièce de monnaie. Architecte de formation, An a commencé à fabriquer des miniatures alimentaires il y a un an. Un reflet de la popularité grandissante dont jouit la cuisine de son pays à travers le monde.