information fournie par AFP Video • 24/12/2022 à 14:37

Charles Sobhraj, dit "le Serpent", est arrivé samedi à l'aéroport de Roissy-Charles De Gaulle, dans un vol en provenance de Doha au Qatar. "Il aurait déjà dû être là en 2003. Donc il aura fallu plus de 19 ans pour qu'il retrouve sa liberté et j'en suis très heureuse" a déclaré son avocate, Me Isabelle Coutant-Peyre.