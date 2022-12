information fournie par AFP Video • 01/12/2022 à 15:04

Le président du Conseil européen Charles Michel rencontre le Premier ministre chinois Li Keqiang lors d'une visite à Pékin dans le but d' obtenir notamment l'aide de l'allié de Moscou pour mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine et rééquilibrer le commerce entre la Chine et l'Europe.