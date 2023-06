information fournie par AFP Video • 18/06/2023 à 17:47

Le roi Charles III a passé dimanche les troupes en revue à l'occasion de son premier défilé d'anniversaire en tant que souverain, qu'il a effectué à cheval. La reine Camilla et la princesse Kate et ses trois enfants - George, Charlotte et Louis - suivent dans un carrosse. La tradition de cette parade est baptisée "Trooping the colour" ("Salut aux couleurs").