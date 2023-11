information fournie par AFP Video • 01/11/2023 à 17:25

Avant de quitter le parc national de Nairobi, le roi Charles III et la reine Camilla visitent le site d'incinération d'ivoire du parc, un lieu historique où 12 tonnes d'ivoire ont été brûlées par l'ancien président kenyan Daniel Arap Moi en 1989. La plus grande partie de l'ivoire a été interceptée avant d'entrer sur le marché, stockée, puis brûlée pour montrer l'engagement du Kenya en faveur de la conservation des éléphants et sa tolérance zéro à l'égard du commerce de l'ivoire. IMAGES