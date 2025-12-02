Devant la mairie de Saint-Etienne (Loire) des centaines de personnes ont manifesté leur satisfaction lundi, après la condamnation du maire de la ville Gaël Perdriau à quatre ans de prison ferme pour chantage à la sextape.
Chantage à la sextape: le maire de Saint-Etienne condamné, manifestation de joie
