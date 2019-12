Chanel célèbre l'excellence des métiers d'art lors d'un défilé à Paris

AFP Video • 04/12/2019 à 22:15

Des strass sur les camélias, blouson matelassé brodé de perles: Chanel dévoile ce mercredi soir à Paris des vêtements "trésor" lors d'un défilé mettant en lumière les savoir-faire uniques de brodeurs, plumassiers et autres métiers d'art. Après Hambourg et New York, le traditionnel défilé des Métiers d'art a lieu cette année à Paris, au Grand Palais, où la maison présente ses collections haute couture et prêt-à-porter. Il a été avancé d'un jour en raison de la grève prévue jeudi en France contre la réforme des retraites. Comme chaque année depuis 2002, la maison du luxe française célèbre avec ce défilé la virtuosité des brodeurs, plumassiers, paruriers, bottiers, chapeliers ou gantiers