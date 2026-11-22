Le XV de France a balayé l'Argentine 45-17 samedi soir au Stade de France, sept essais à deux, validant son billet pour la finale du Championnat des nations face aux doubles champions du monde sud-africains le 29 novembre, à Twickenham.
Championnat des nations de rugby : le XV de France en finale
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