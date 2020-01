CETA : le Canada, grand perdant de cet accord de libre-échange ?

France 24 • 22/01/2020 à 14:24

Signé, mais pas encore ratifié... et toujours controversé. Le CETA, l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, fait couler beaucoup d'encre. Sur le Vieux Continent, ses détracteurs redoutent que le marché se retrouve inondé de produits de qualité moindre. Tandis qu'Outre-Atlantique, on s'inquiète des normes européennes drastiques. Notre correspondant au Canada, François Rihouay, est parti à la rencontre des éleveurs bovins qui accusent le coup.