Le groupe de guérilla zapatiste du Mexique, aujourd'hui démobilisé, célèbre le 30ème anniversaire de son insurrection pro-indigène et anticapitaliste dans une région méridionale appauvrie où les trafiquants de drogue sont aujourd'hui un ennemi plus redoutable que l'armée. Des sympathisants du Mexique et d'Europe se sont rendus dans l'État du Chiapas pour deux jours de manifestations dans la jungle, à l'invitation de l'EZLN (l'Armée zapatiste de libération nationale). IMAGES