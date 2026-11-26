L’administration Trump a autorisé mercredi SpaceX à lancer jusqu’à un million de satellites dans le cadre de son projet de centres de données dans l’espace Starmind, suscitant l’inquiétude d’experts.
Centres de données dans l'espace: SpaceX autorisé à lancer un million de satellites
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