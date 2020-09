Cédric O prêt à un débat "scientifique" sur la 5G mais pas si "on agite des peurs"

AFP Video • 15/09/2020 à 18:30

SONORECédric O, secrétaire d'Etat au numérique, affirme que "la France possède l'un des cadres de protection les plus exigeants" en matière d'ondes de radio fréquence, mais se dit ouvert à un débat "sur des bases scientifiques", lors des questions au gouvernement à l'Assemblée. Les réserves envers la 5G tournent à l'affrontement politique avec Emmanuel Macron, LFI et EELV reprochant à l'exécutif un passage en force et le président les taxant d'obscurantisme.