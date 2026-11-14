"Le rôle du prochain président de la République sera de taper du poing sur la table à Bruxelles et de dire qu'en fait ce système-là ne fonctionne pas" a déclaré samedi Raphaël Glucksmann, candidat PS à l'élection présidentielle, en visite au salon du Made in France.
"Ce système-là ne fonctionne pas" affirme Glucksmann au salon Made in France
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