À Paris, l'actrice Cate Blanchett, "profondément honorée", donne le coup d'envoi des illuminations de Noël sur la célèbre avenue des Champs-Élysées, lors d'une cérémonie en présence du maire de la ville Emmanuel Grégoire. IMAGES
Cate Blanchett donne le coup d'envoi des illuminations de Noël sur les Champs-Elysées
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