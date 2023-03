Catastrophe ferroviaire en Grèce: "On ne peut pas toujours invoquer la malchance"

information fournie par France 24 • 02/03/2023 à 07:46

A la Une de la presse, ce jeudi 2 mars, l’émotion et la colère, en Grèce, après la collision ferroviaire, qui s’est produite dans la nuit de mardi à mercredi et a fait au moins 44 morts, et des dizaines de blessés. Emotion et la colère, également, en Israël, après les heurts, hier, entre policiers et manifestants anti-gouvernement. Les procès, cette semaine, en France, de deux «revenantes» de la zone irako-syrienne. Et LE manteau à porter absolument cet hiver. Ou pas.