information fournie par AFP Video • 08/03/2023 à 16:24

Des cocktails Molotov et des pierres sont lancés par un groupe de manifestants dans le centre d'Athènes, et la police riposte en tirant des gaz lacrymogènes. Les incidents ont débuté à la fin d'une manifestation de plus de 40.0000 personnes en colère après la catastrophe ferroviaire en Grèce qui a fait 57 morts le 28 février et déclenché une vague d'indignation dans tout le pays. IMAGES