Castaner défend la "passion" des policiers face aux "amalgames"

AFP Video • 26/06/2020 à 12:40

IMAGES"Malgré le travail, malgré votre passion et votre soif de service, les amalgames sont rapides et les anathèmes vite jetés" : en plein débat de violences policières, Christophe Castaner défend encore une fois des officiers de la police française. Le ministre de l'Intérieur s'exprime lors de la cérémonie de sortie des promotions de commissaires et d'officiers de police à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, proche de Lyon.