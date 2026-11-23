Préparer sa retraite, ça paraît loin, compliqué et franchement pas très réjouissant. Pourtant, quelques bons réflexes suffisent pour s'y mettre sans se prendre la tête. Quand commencer ? Combien épargner ? PER, assurance-vie, épargne salariale : comment s'y retrouver ? Catherine Leroy, Directrice Épargne Salariale et Retraite chez Amundi, nous aide à y voir plus clair dans ce nouveau numéro de Cash & Curious.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.
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