information fournie par Boursorama • 25/11/2026 à 11:01

Dans cet épisode, Léa Henry, consultante freelance en growth et product marketing et fondatrice de Matrimoine, nous parle d'un sujet dont on ne parle jamais : combien ça coûte vraiment d'avoir un enfant, et comment s'y préparer financièrement quand on est indépendante.

Du budget familial à construire en couple aux coûts cachés de la grossesse et du postpartum, en passant par le casse-tête des modes de garde et leurs aides associées, elle partage son expérience très concrète pour anticiper sereinement l'arrivée d'un enfant.

Le plus marquant ? Le mode de garde peut représenter jusqu'à un salaire complet par mois, ce qui explique pourquoi tant de femmes, souvent moins bien payées que leur conjoint, arrêtent de travailler après un deuxième enfant.

Un épisode indispensable pour préparer sereinement l'arrivée d'un enfant sans sacrifier ni sa carrière ni son équilibre financier.

BoursoBank est partenaire de la 5e saison de Cash Confidences.